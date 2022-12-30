İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe El Yamiq'in peşinde

Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'de zirveye oynayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turunu adını yazdıran Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli ekipte stoper hattına takviye yapılması beklenirken konuyla ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Real Valladolid forması giyen 30 yaşındaki stoper Jawad El Yamiq ile ilgilendiğini duyurdu. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2022- 13:45 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022- 13:54