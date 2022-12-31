Sezon başından bu yana çok fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun için olumsuz hava pozitife dönmüş durumda…
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Planlar değişti! Yönetimden Serdar Dursun kararı
Fenerbahçe'nin deneyimli forveti Serdar Dursun'un geleceği merak konusuydu. Sarı lacivertli takımdan ayrılacağı konuşulan golcü futbolcu için karar verildi. İşte ayrıntılar...
Antalya kampının ve oynanan hazırlık maçlarının en iyi isimlerinden olan tecrübeli oyuncu, son Hatayspor maçında da gol atarak moralini iyice yükseltti.
Bir dönem takımdan ayrılmayı bile düşünen Serdar, sezon sonuna kadar kesin olarak Fenerbahçe'de kalmak istiyor.