Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte performansında yükseliş gösteren İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe genç futbolcusu İsmail Yüksek ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertliler, sözleşmesi 2025'te bitecek 23 yaşındaki futbolcu ile 2027'ye kadar anlaşma sağladı.

Teknik direktör Jorge Jesus göreve geldikten sonra orta saha rotasyonunun önemli bir parçası olan İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerde çıktığı 16 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Başarılı futbolcu, Fenerbahçe performansıyla kariyerindeki ilk kez A Milli Takım formasını da giyme başarısı gösterdi.

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999'de Bursa'da dünyaya geldi. Futbola Bursa Yıldırımspor'da başlayan İsmail, daha sonra Gölcükspor'a geçti. 2 yıl Kocaeli ekibinde forma giyen oyuncu, 2020 yazında Fenerbahçe'ye 65 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Sarı-lacivertlilere imza attıktan sonra sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'da kiralık olarak forma giydi. Bu sezon F.Bahçe'de 16 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.8 milyon Euro...