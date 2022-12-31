Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte 24 yaşındaki file bekçisinin sözleri...
FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan çarpıcı Jorge Jesus sözleri!
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır, kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Başarılı futbolcu teknik direktör Jorge Jesus'tan, sarı lacivertlilerin şampiyonluk hedefine kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yeni yılla ilgili Altay, "Geride bıraktığımız yıllarımızdan çok daha iyilerini gelecek yıl ve sonraki yıllarda hep birlikte yaşarız inşallah. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Olumlu, olumsuz birçok şey yaşandı. İnşallah önümüzdeki yıl, olumlulardan aldığımız enerjiyle pozitif düşünerek bundan sonraki yıllar da sağlıklı, güzel bir mantaliteyle geçireceğimiz nice mutlu yılların başlangıcı olur." temennisinde bulundu.
"YENİ YILDA TEK BEKLENTİM..."
Yeni yıldan beklentisini ise 24 yaşındaki futbolcu, "Yıllardır mücadele ediyoruz. Uzun süredir hasret duyduğumuz bir durum söz konusu. İnşallah bu sene tüm emeklerimizin, mücadelemizin, sahada gözüken, gözükmeyen, Samandıra'da çalışan, gecesi, gündüzü olmayıp takım için, başarımız için mücadele eden herkesin meyvesini aldığı bir sezon olur. Yeni yılla ilgili tek beklentim bu." sözleriyle aktardı.