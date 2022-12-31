Fenerbahçe'de Vincent Aboubakar transferi için artık sadece gün sayılıyor.
Aboubakar Fenerbahçe'ye doğru! Ronaldo transferinin ardından...
Fenerbahçe transfer haberi: Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekipte hareketli saatler yaşanıyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Kanarya, Al Nassr forması giyen Aboubakar'ı gündemine almıştı. Kamerunlu golcünün transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Akşam'da yer alan habere göre dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayarak dün gece gündem yaratan Al-Nassr, takımdaki bir diğer golcü Vincent Aboubakar'a transfer izni verdi.
Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan Kamerunlu golcü artık adım adım Süper Lig'e geliyor.