Beşiktaş ve Fenerbahçe'de kış transfer dönemine sayılı günler kala çalışmalar hızlandı.
Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. İki ezeli kulüp, devre arası transfer dönemi öncesi karşı karşıya geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızın transferi için harekete geçti. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
İki ezeli kulüp, yıldız oyuncunun transferi için karşı karşıya geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre Beşiktaş ve Fenerbahçe, Kaan Ayhan için devreye girdi.