Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. İki ezeli kulüp, devre arası transfer dönemi öncesi karşı karşıya geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızın transferi için harekete geçti. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)