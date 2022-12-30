THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 16. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Virtus Bologna ile koızlarını paylaşıyor. Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR
1. PERİYOT: Virtus Bologna 23-25 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT: Virtus Bologna 46-46 Fenerbahçe Beko
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:30'da başlayan mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.
ZİRVE MÜCADELESİ SÜRÜYOR
Zirve yarışını devam ettiren Fenerbahçe Beko, geride kalan 15 maçta 10 galibiyet almayı başardı. Sarı lacivertli temsilcimiz, Baskonia ve Monaco'nun ardında yarışına devam ediyor.
Öte yandan Virtus Bologna ise 15 maçta 6 galibiyet alabildi.