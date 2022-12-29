Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u Kadıköy'de 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de moraller düzeldi...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya 11 kişiyle durdurulamıyor!
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a mağlup olan sarı lacivertliler, Hatayspor karşısında adeta şov yaptı. Maçın ardından ise Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu istatistikler gündem oldu. İşte detaylar...
Fotomaç'ın haberine göre; üst üste Giresunspor ve Trabzonspor mağlubiyetleri sonrası liderliği Galatasaray'a kaptıran sarı- lacivertliler maç fazlasıyla zirveyi geri alırken, futbolu ve istatistikleriyle göz doldurdu...
Maç boyunca hep hücumu düşünen takım; 9'u ilk yarıda 15 isabetli şutla Süper Lig rekoru kırdı.