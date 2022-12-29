FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya 11 kişiyle durdurulamıyor!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a mağlup olan sarı lacivertliler, Hatayspor karşısında adeta şov yaptı. Maçın ardından ise Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu istatistikler gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2022- 06:40