TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus istedi yönetim harekete geçti! Fenerbahçe'den flaş forvet hamlesi

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetiminde hem Avrupa'da hem Süper Lig'de başarılı sonuçlar elde eden sarı-lacivertli ekipte devre arası transfer dönemi için harekete geçildi. Kanarya'da stoper ve forvet hattına takviye yapılması bekleniyor. Fenerbahçe'de santrfor transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Kanarya, bir dönem Türkiye'de oynayan yıldız golcü için temaslara başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2022- 10:02 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022- 10:37