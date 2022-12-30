Fenerbahçeli yıldıza Borussia Dortmund kancası!

Süper Lig'de bu sezon başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe'de, birçok isim ortaya koyduğu performansla Avrupa takımlarının radarına girdi. Sarı lacivertlilerde, bu yıl müthiş bir çıkış yakalayan o yıldız için Borussia Dortmund'un devreye girdiği öğrenildi. Alman devinin, Hatayspor maçında Kanarya'nın yıldızını izlediği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2022- 09:37