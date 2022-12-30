Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler transferde harekete geçti.
Fenerbahçeli yıldıza Borussia Dortmund kancası!
Süper Lig'de bu sezon başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe'de, birçok isim ortaya koyduğu performansla Avrupa takımlarının radarına girdi. Sarı lacivertlilerde, bu yıl müthiş bir çıkış yakalayan o yıldız için Borussia Dortmund'un devreye girdiği öğrenildi. Alman devinin, Hatayspor maçında Kanarya'nın yıldızını izlediği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
3 kulvarda mücadele eden sarı lacivertlilerde Jesus yönetimden transfer istedi.
Jesus'un listesine göre transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe kadrosundaki isimlere sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor.