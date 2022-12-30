Fenerbahçe'nin kaptanı ve başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ın geleceği merak konusu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Altay Bayındır'a Fransız kancası!
Fenerbahçe'nin kaptanı ve başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ın geleceği merak konusu. Genç file bekçisinin Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor. Öte yandan başarılı kalecinin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi henüz uzatılmadı.
Genç file bekçisinin Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.
Öte yandan başarılı kalecinin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi henüz uzatılmadı.