Fenerbahçe'de Enner Valencia'ya dair yeni bir iddia gündeme geldi.
Olay transfer iddiası! Enner Valencia'nın yeni adresini duyurdular
Fenerbahçe'nin ve Ekvador Milli Takımı'nın yıldızı Enner Valencia, Katar 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla taliplerini arttırdı. Tecrübeli forvet ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Ekvador basını, Valencia'nın yeni adresini duyurdu. İşte detaylar...
Sarı lacivertlilerin yıldız golcüsünün sözleşmesi, Haziran 2023'te sona eriyor.
Valencia'nın menajerinin, Güney Amerika'da çeşitli transfer görüşmeleri yaptığı biliniyor.