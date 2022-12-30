Olay transfer iddiası! Enner Valencia'nın yeni adresini duyurdular

Fenerbahçe'nin ve Ekvador Milli Takımı'nın yıldızı Enner Valencia, Katar 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla taliplerini arttırdı. Tecrübeli forvet ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Ekvador basını, Valencia'nın yeni adresini duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2022- 16:27