FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe transferi bitirdi! İşte ödeme detayları

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, gözlerini transfere çevirdi. Sarı-lacivertli ekip savunmaya takviye yapmak isterken, uzun süredir peşinde olduğu Samet Akaydın transferini noktalama aşamasına geldi. Kanarya, Samet Akaydın'ın maaşı ve bonservis bedeli için yapılacak ödemelerin planlamasını yaptı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2022- 06:40