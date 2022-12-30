Fenerbahçe stoper sıkıntısını çözdü.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe transferi bitirdi! İşte ödeme detayları
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, gözlerini transfere çevirdi. Sarı-lacivertli ekip savunmaya takviye yapmak isterken, uzun süredir peşinde olduğu Samet Akaydın transferini noktalama aşamasına geldi. Kanarya, Samet Akaydın'ın maaşı ve bonservis bedeli için yapılacak ödemelerin planlamasını yaptı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Ancak açıklama için transfer dönemi bekleniyor.
Transfer dönemi ise resmen 12 Ocak'ta başlayacak.