Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da 3 isimle sözleşme imzalanacak

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'tan flaş bir talep geldi. Buruk, yönetimle yaptığı toplantıda 3 futbolcunun sözleşmesinin uzatılmasını talep etti. İşte o isimler ve detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2022- 11:38