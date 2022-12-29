Süper Lig'e müthiş bir geri dönüş yapan ve sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, iç transferde düğmeye bastı ve 3 futbolcu ile sözleşme uzatma kararı aldı.
Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da 3 isimle sözleşme imzalanacak
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'tan flaş bir talep geldi. Buruk, yönetimle yaptığı toplantıda 3 futbolcunun sözleşmesinin uzatılmasını talep etti. İşte o isimler ve detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Süper Lig'e müthiş bir geri dönüş yapan ve sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, iç transferde düğmeye bastı ve 3 futbolcu ile sözleşme uzatma kararı aldı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim bu noktada temaslara başladı.
Sezon başında genç oyuncularla kamp sezonu geçiren Buruk bu isimlere çok fazla ilgi göstermişti.