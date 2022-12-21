FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe Rossi'ye gelen teklifi az bulmuştu! Pazarlık tekrar başlıyor

Fenerbahçe'ye transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Vitor Pereira'nın Corinthians'ı çalıştırdığı dönemde sarı-lacivertli ekipten Diego Rossi'yi istemişti. Brezilya ekibi Fenerbahçe'ye 8 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Kanarya ise bu teklifi reddetmişti. Corinthians pazarlıklara tekrar başlamak istiyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2022- 06:40