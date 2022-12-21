Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Vitor Pereira'nın talimatıyla Brezilya'nın Corinthians takımı Diego Rossi için Sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe Rossi'ye gelen teklifi az bulmuştu! Pazarlık tekrar başlıyor
Fenerbahçe'ye transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Vitor Pereira'nın Corinthians'ı çalıştırdığı dönemde sarı-lacivertli ekipten Diego Rossi'yi istemişti. Brezilya ekibi Fenerbahçe'ye 8 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Kanarya ise bu teklifi reddetmişti. Corinthians pazarlıklara tekrar başlamak istiyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Corinthians'ın başına geçtikten sonra takımın eksik gördüğü bölgelerine takviye arayışına giren Pereira eski öğrencisini gözüne kestirmiş durumda.
Takvim'in Brezilya basınından derlediği habere göre; Corinthians, Fenerbahçe'ye Uruguaylı kanat oyuncusu için 8 milyon Euro teklif etti.