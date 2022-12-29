Fenerbahçe'de Süper Lig'de 16. haftada Hatayspor galibiyetinin ardından moraller yerine geldi.
Fenerbahçe'de sol bek harekatı! Transferde sürpriz gelişme...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig'de son olarak Hatayspor'u 4-0'la geçen sarı-lacivertlilerde ocak ayı transfer dönemi hareketliliği başladı. Fenerbahçe bu noktada Alioski'nin yerine bir sol bek için harekete geçti. İşte son detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de Süper Lig'de 16. haftada Hatayspor galibiyetinin ardından moraller yerine geldi.
Sarı-lacivertliler oynanan futbol ise tam not aldı.
Jesus'un ön alan presi üzerinde durduğu karşılaşmada King ve Batshuayi öne çıktı.