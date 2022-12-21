Kanarya bu sezon yarıştığı tüm kulvarlardaki kupalara talip.
Transferde bomba gelişme! Vincent Aboubakar adım adım Fenerbahçe'ye
Sezonun kalan kısmı için kaliteli bir forveti kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe, 30 yaşındaki golcü Vincent Aboubakar'ı istiyor. Sarı lacivertli kulüp, yıldız futbolcu için tüm şartları zorlama kararı alırken, resmi görüşmeler de başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kanarya bu sezon yarıştığı tüm kulvarlardaki kupalara talip.
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine taşımayı hedefliyor.
Aynı zamanda Avrupa'da da başarı kovalıyor. Tüm bunlar için hem kendi oynayacak hem takımı oynatacak bir forvet aranıyor.