FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Avrupa devinden Ferdi Kadıoğlu bombası!

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu hakkında sürpriz bir haber geldi. Milli futbolcuya Avrupa'nın dev bir kulübünün talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2022- 09:12