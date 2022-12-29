Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Avrupa devinden Ferdi Kadıoğlu bombası!
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu hakkında sürpriz bir haber geldi. Milli futbolcuya Avrupa'nın dev bir kulübünün talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından birçok futbolcunun performansı yükselişe geçmişti.
Özellikle Ferdi Kadıoğlu'nun ortaya koyduğu oyun herkesin takdirini toplamıştı.