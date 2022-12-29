Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u Kadıköy'de 4-0 mağlup etti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'den stoper hamlesi! 1.93'lük dev...
Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip aradığını Hırvatistan'da buldu. Kanarya'ya 1.93'lük stoper geliyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler 2 maç aradan sonra galip geldi.
Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...