Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 2.06'lık stoper! Sözleşme detayları ortaya çıktı
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte ocak ayı transfer dönemi için hareketlilik yaşanıyor. Stoper hattına takviye yapmak isteyen Kanarya'nın Marsilya forması giyen Isaak Toure ile söz kestiği iddia edildi. İşte transferin detayları... (FB spor haberi)
Son olarak sahasında Hatayspor'u farklı mağlup eden Kanarya, zirve yarışındaki iddiasını konuşturdu.
Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de ocak ayındaki transfer dönemi büyük önem taşıyor.