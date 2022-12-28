TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 2.06'lık stoper! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte ocak ayı transfer dönemi için hareketlilik yaşanıyor. Stoper hattına takviye yapmak isteyen Kanarya'nın Marsilya forması giyen Isaak Toure ile söz kestiği iddia edildi. İşte transferin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.12.2022- 15:39