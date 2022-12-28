Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'ya dair önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Enner Valencia için flaş transfer iddiası! Sezon sonunda...
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli takımda bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye başaran Enner Valencia'da flaş bir gelişme yaşandı. Güney Amerika basını, Ekvadorlu yıldız ile Cruz Azul'un ilgilendiğini belirtti. İşte konuyla alakalı yaşanan gelişmeler... (FB spor haberi)
Yıldız oyuncu, bilindiği üzere sarı lacivertlilerin Hatayspor ile oynadığı müsabakada forma giyememişti.
Valencia, diz sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarılmıştı.