2010-2013 yılları arasında 117 maça çıkıp 23 gol 21 asist kaydeden Enner Valencia, yurtdışından teklifler almaya başladı ve kıta değiştirerek Meksika ligi ekiplerinden Pachuca'ya transfer oldu. Burada 23 maçta 18 gol atınca tüm dikkatleri üzerine çekti. Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig'den pek çok takımın transfer listesine giren Enner Valencia, 2014 yazında West Ham United ile sözleşme imzaladı.