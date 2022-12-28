Fenerbahçe'de Arda Güler krizi yeniden patlak verdi.
Fenerbahçe'de Arda Güler sıkıntısı! 5 milyon Euro'ya gidebilir...
Fenerbahçe'de Ara Güler krizi ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Hatayspor'u 4-0'la geçti. Mücadelede süre bulamayan Arda Güler'in ise sözleşmesindeki detay dikkat çekti. İşte son gelişmeler... | FB SPOR HABERLERİ...
Fenerbahçe'de Arda Güler krizi yeniden patlak verdi.
Akşam'ın haberine göre sarı lacivertli takımın dün oynadığı Hatayspor maçında genç yıldızın süre almaması taraftarların tepkisini çekti.
Teknik direktör Jorge Jesus'un skor olarak rahat bir maç olmasına rağmen Arda Güler'e süre vermemesi eleştiri konusu oldu.