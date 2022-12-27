Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapacak.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, oynadığı 14 maçta topladığı 29 puanla haftaya ikinci sırada giriyor. Hatayspor ise topladığı 15 puanla ligin 14. sırasında yer alıyor.
VALENCIA KADRODAN ÇIKARILDI
beIN Sports'un haberine göre; Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Enner Valencia dizinde ağrı bulunduğu gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı.
Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku!
Fenerbahçe-Hatayspor maçı öncesi sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı. Dizinde ağrı bulunan Enner Valencia, Fenerbahçe-Hatayspor maçının kadrosunda yer almayacak.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 27.12.2022- 19:02 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022- 19:14
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.