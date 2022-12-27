FENERBAHÇE HABERLERİ - Hatayspor'un golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin 9. dakikasında El Kaabi, Hatayspor'u öne geçiren golü kaydetti. Ancak yan hakem golden sonra ofsayt bayrağını kaldırdı. İşte VAR'dan gelen ofsayt görüntüsü...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2022- 20:16 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022- 20:28
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin 9. dakikasında El Kaabi, Hatayspor'u öne geçiren golü kaydetti. Ancak yan hakem golden sonra ofsayt bayrağını kaldırdı.
İŞTE VAR'DAN GELEN GÖRÜNTÜ:
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.