Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek'in, yeni sözleşmesine az kaldı…
Fenerbahçe'de sıkı transfer pazarlığı! İşte İsmail Yüksek'e yapılan yeni teklif
Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcusu İsmail Yüksek ile masaya oturdu. Yılda 250 bin TL alan milli oyuncuya flaş bir ücret önerildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli yönetim, önceki gün oyuncunun menajeri ile yeni kontrat için ilk resmi teması kurdu.
Jorge Jesus'un verdiği şansları iyi kullanan ve Crespo-Arao rotasyonuna girmeyi başaran İsmail Yüksek, emeklerinin karşılığını da almak istiyor.