Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Jorge Jesus konuştu!

Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Jorge Jesus değerlendirmelerde bulundu. Jesus, "4 gol attık ama 6-7 de olabilirdi. 15 şutumuz kaleyi buldu. Galibiyetle geri dönmek istiyorduk, bugün de bu anlamda önemliydi. Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğum için gurur duyuyorum." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2022- 22:35 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022- 22:42