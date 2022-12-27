Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Jorge Jesus konuştu!
Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Jorge Jesus değerlendirmelerde bulundu. Jesus, "4 gol attık ama 6-7 de olabilirdi. 15 şutumuz kaleyi buldu. Galibiyetle geri dönmek istiyorduk, bugün de bu anlamda önemliydi. Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğum için gurur duyuyorum." dedi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 27.12.2022- 22:35 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022- 22:42
İŞTE JESUS'UN SÖZLERİ:
4 gol attık ama 6-7 de olabilirdi. 15 şutumuz kaleyi buldu. Galibiyetle geri dönmek istiyorduk, bugün de bu anlamda önemliydi.
Umarım mutluluk dolu bir yıl olur. Biz de yeni yılda başarılı olmak için daha çok savaşacağız.
Taraftarlarımız üst üste iki mağlubiyete rağmen bizim neler yapabileceğimize inanıp sonuna kadar bizi desteklediler. Teşekkür ediyorum.
Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğum için gurur duyuyorum.