Fenerbahçe sıkıntılı geçirdiği son 2 maç sonrasında tekrar eski haline dönüverdi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan övgü dolu sözler! "Presi acımasızdı"
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde Hatayspor'u 4 golle mağlup etmeyi başardı. Mücadelede teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, gösterdikleri performans ile olumsuz havayı dağıttı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, yazısında Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler sarf etti. İşte Ahmet Çakar'ın kaleme aldığı yazı. | Fenerbahçe haberleri
Özellikle bir ilk yarı oynadılar ki biz seyrederken yorulduk.
Sağdan Osayi soldan Ferdi, Rossi…