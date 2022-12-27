Süper Lig 'in 16. haftasında Hatayspor 'u konuk etti.Sarı-lacivertliler rakibini 4-0 mağlup etti.Fenerbahçe'nin gollerini King, Batshuayi, Serdar Dursun ve Gustavo kaydetti.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 32'e yükseltti.Hatayspor ise 15 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe Antalyaspor'a konuk olacak.Hatayspor ise Ümraniyespor 'a konuk olacak.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 5 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Miguel Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Enner Valencia ve Joao Pedro ile henüz hazır durumda olmayan Nazım Sangare ve Luan Peres kadroda yer almadı.

Arda takıma döndü

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Hatayspor maçıyla takıma döndü.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımını yalnız bırakan 17 yaşındaki oyuncu, maça yedek kulübesinde başladı.

Öte yandan sakatlığını atlatan Ezgjan Alioksi de Arda gibi kadroda yer aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



7'nci dakikada Riberio'nun pasında topla buluşan Lobjanidze'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



20'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen King'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak filelerle buluştu: 1-0.



22'nci dakikada kaleci Erce'nin hatalı pasında topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı Rossi'ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya vuruşunda kaleciye çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.



26'ncı dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde Ferdi'nin pasında topla buluşan Rossi, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.



29'uncu dakikada Gustavo Henrique'nin vuruşunda top, defans oyuncusundan sekerek sol kenardaki İrfan Can Kahveci ile buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleciye çarpan meşin yuvarlağı, filelere yöneldiği sırada yetişen savunma oyuncusu kale çizgisi üstünden uzaklaştırıldı.



32'nci dakikada Zajc'ın uzaktan sert vuruşunda kaleci Erce meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



35'inci dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rossi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.



38'inci dakikada Ferdi'nin kısa kalan kafayla geri pasında topla buluşan El Kaabi'nin kaleci ile karşı karşıya sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



49'uncu dakikada Altay'ın pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahası sol çaprazından kaleci Erce'yi geçerek vuruşunda Vranjes'in yüzüne çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.



Aynı dakikada Rossi'nin sol kenardan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Ferdi'nin ortasında meşin yuvarlakla buluşan Arao kafayla vurdu. Kaleci Erce'den sekerek oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.



70'inci dakikada Osayi-Samuel'in ortasında topla buluşan Lincoln'ün kafa ile indirdiği meşin yuvarlağı King kontrol etti. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Erce'den dönen top King'e çarparak auta gitti.



86'ncı dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Hatayaspor'da Aabid'in kaleci Erce'ye yolladığı geri pasta araya giren Serdar Dursun, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 3-0.



90+5'inci dakikada Fenerbahçe maçtaki 4'üncü golünü attı. Sağ kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde Arao ve Serdar Dursun aynı anda meşin yuvarlağa yükseldi. Oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Gustavo Henrique'nin vuruşunda top yan direğe çarparak ağlarla buluştu: 4-0.



Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.