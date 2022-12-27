Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Enner Valencia, Dünya Kupası'nda geçirdiği sakatlığın devamını yaşıyor. Onu iyileştirmeye çalışıyoruz. Bizim takımımızın golcüsü o." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktörJorge Jesus, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli hocanın açıklamaları:

Lider olduğunuz zaman pozisyonunuzu korumak, lider olmadığınız zamanda da liderliği almak önemlidir. En üst sırada olmak istiyoruz, bugün de kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

Enner Valencia, Dünya Kupası'nda geçirdiği sakatlığın devamını yaşıyor. Onu iyileştirmeye çalışıyoruz. Bizim takımımızın golcüsü o.