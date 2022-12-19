Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşacak. Dev derbi, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2022- 15:50 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022- 15:50