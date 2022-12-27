Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde son 2 maçında içeride Giresunspor'a, deplasmanda Trabzonspor'a mağlup olan ve liderliği Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, Hatayspor maçıyla yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Fenerbahçe 1 puan dahi alsa maç fazlasıyla ve averajla yeniden lider olacak. Hedef; Hatayspor, Antalyaspor (D), Galatasaray ve Gaziantep FK (D) serisini kayıpsız geçip, ilk yarıyı zirvede tamamlamak.



JESUS'TAN KIRMIZI KART UYARISI

Ligde oynadığı son 3 maçında da kırmızı kart gören sarı-lacivertli ekipte, oyunculara uyarı geldi. Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Jorge Jesus, öğrencilerinden sahada daha dikkatli olmalarını ve hakem+rakiple gereksiz diyaloğa girmemelerini istedi... Öte yandan taraftarlar bugün takıma moral desteği verecek. Trabzon yenilgisi sonrası sosyal medyada organize olan sarı-lacivertliler maçtan önce Jorge Jesus ve oyuncuları tribüne çağırıp, sevgi gösterisi yapacak. Ülker Stadı'nın yine dolması bekleniyor.



SÜPERMEN GÖREVDE

Krallık yarışında 13 golle zirvede yer alan Enner Valencia yeniden ilk 11'e dönüyor. Trabzon'da yedek soyunan Enner Valencia bu akşam ilk onbirde olacak. Ekvadorlu yıldız ileri uçta gol silahı olacak. Süper Lig'de 13 maçta 13 gol+4 asist üreten tecrübeli oyuncu, krallık yarışında ilk sıradaki yerini koruyor. 'Süpermen' lakaplı yıldız, maç başına 1 gol ortalaması ile oynuyor... Öte yandan sarı-lacivertlilerin bugün maça tam saha presle başlaması ve ilk düdükle birlikte gol için yüklenmesi bekleniyor



CRESPO CEZALI

Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Miguel Crespo bu akşam forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan ve tedavisi uzun sürecek olan Joao Pedro da kadroda yer almıyor.



FAVORİ İSMAİL

Migeul Crespo'nun yokluğunda orta sahada formaya 3 aday var. İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc... İsmail bir adım önde. Genç ön libero oynaması halinde 4 hafta aradan sonra onbirde sahaya çıkacak. Ligde son olarak 22 Ekim'deki Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, sonrasında oynanan 4 maçta 7 dakika süre alabildi. İstanbulspor maçında 1, Sivasspor maçında 6 dakika şans bulan İsmail, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında yedek kulübesinden çıkamadı.



FERDİ SINIRDASINIRDA

Ferdi Kadıoğlu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarılacivertli oyuncu, bu akşam da kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.



KADIKÖY'DE 8'DE 6 YAPTI

Sarı-lacivertliler, ligde bu sezon sahasında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı... İlk hafta Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldıktan sonra Kadıköy'de çıktığı 6 karşılaşmayı kazanan Jesus ve öğrencileri, aradan önceki son karşılaşmada Giresunspor'a 2-1 mağlup olarak evinde bu sezonki ilk yenilgisini tattı. Söz konusu maçta Joao Pedro 40. dakikada kırmızı kart görmüştü.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Lincoln, Arao, İsmail, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Musa, El Kaabi, Rebeiro, Lobanhidze, Ze Luis