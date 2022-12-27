FENERBAHÇE HATAYSPOR - CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak. Zirve yarışındaki Fenerbahçe, kazanmak ve liderlik koltuğuna yeniden oturmayı amaçlıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2022- 19:02 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022- 19:51