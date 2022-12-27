FB HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Hatayspor, 16. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Sarper Barış Saka görev yapacak. Joao Pedro ve cezalı Miguel Crespo maçta süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı canlı nasıl izlenir? FB maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2022- 18:40