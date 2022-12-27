Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u evinde konuk ediyor. Fenerbahçe - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 20:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.









FENERBAHÇE - HATAYSPOR 11'LERİ

Fenerbahçe:Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Aabid, Onur, Ruben, Saba, Ayaub, Ze Luis



CRESPO CEZALI

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemiyor. Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almadı. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.