FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'nin golüne VAR engeli! İşte o pozisyon

FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'nin golüne VAR engeli! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde Hatayspor'u konuk etti. Mücadelenin 68. dakikadasında Lincoln, Joshua King'in savunma arkasına yaptığı koşuyu gördü ve pozisyonun devamında top ağlara gitti. Ancak VAR'ın kararıyla King, ofsayta yakalandı. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2022- 21:38 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022- 21:44