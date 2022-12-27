Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, "Saha içinde çok sıkı çalıştık. Bunun sonucunda çok gol attık. Daha da fazla gol atabilirdik." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Trabzonspor maçından sonra geri dönmek kolay değildi. 3 gün sonra bu maçın olduğunu biliyorduk. Kendimize güvenmemiz gerekiyordu, bunu da yaptık. Biz güçlü bir takımız. Maçı 11 kişi bitirmemiz gerekiyordu. Maçtan ötürü çok mutluyum. Saha içinde çok sıkı çalıştık. Bunun sonucunda çok gol attık. Daha da fazla gol atabilirdik. 4 gol de kötü değildir.