FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe 3. gole yaklaştı! Çizgiden çıkardı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 29. dakikasında Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, kaleci ile karşı karşıya kaldı. İrfan'ın vuruşunda top kaleciyi geçti ve ağlara doğru yöneldi. Ancak Hatayspor'da Burak, topu çizgiden çıkardı. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2022- 20:44 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022- 20:56