Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik'ten Galatasaray maçı sözleri

Fenerbahçe sahasında Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından başkanvekili Erol Bilecik açıklamalarda bulundu. Bilecik, "Derbiler her zaman heyecan vericidir. Galatasaray derbisi için heyecanımız keyif içinde var ama endişemiz yok. Galatasaray'ı çok büyük memnuniyetle misafir edeceğiz ve hak ettiğimize inandığım galibiyetle uğurlamış oluruz diye düşünüyorum." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.12.2022- 00:23