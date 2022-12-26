Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, derbi maçında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Yenilgi sonrası gaza basıldı
Süper Lig'in 15. haftasında derbi maçında Trabzonspor'a 2-0 kaybeden Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı lacivertlilerde, forvet ve stoper transferi için girişimler sıklaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Deplasmanda bordo-mavili takımın konuğu olan sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı.
Galatasaray'ın İstanbulspor'u yenmesiyle Fenerbahçe liderliği de ezeli rakibine kaptırdı.