Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup oldu.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoper! Menajerler önerdi
Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın İstanbulspor'u mağlup etmesiyle birlikte zirveyi ezeli rakibine bıraktı. Savunma hattına sorunlar yaşayan Kanarya'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Stoper hattına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi. İşte sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isim... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın İstanbulspor'a yenmesiyle birlikte zirveyi ezeli rakibine kaptırdı.
Fenerbahçe'de bu sezon stoperdeki eksiklik dikkat çekiyor.