Trabzonspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de son 3 maçta görülen kırmızı kartlar konuşulmaya başlandı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Trabzonspor derbisi sonrası uyarı!
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından Kanarya'nın hocası Jorge Jesus, oyuncularına önemli uyarılarda bulundu. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Sarı-Lacivertliler'in Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, Trabzonspor maçı sonrası oyuncularına bu konuda uyarıda bulundu.