Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ:

Genellikle karşılamaya gelen taraftarlar yetişkin olurlar. Çocukları görünce şaşırdım, çok hoşuma gitti. Bu da Türk insanının futbolu ne kadar sevdiğini gösteriyor. O an hep hafızamda kalacak, sosyal medya hesabımda da paylaşım yaptım. Çok güzel bir olaydı.

Ligin son şampiyonuyla oynayacağız. Geçen sezon ligin en iyi takımıydılar, bunu şampiyon olarak gösterdiler. Her rakibe saygı duyuyoruz ancak hiç kimseden korkmuyoruz. Rakibimizden iyi oynayıp, kazanmak istiyoruz.