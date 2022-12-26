Dünya Kupası tatiline Giresunspor yenilgisiyle giren, dönüşte de Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez üst üste iki maçını kazanamadı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'yı yakan sistem Jorge Jesus'u da üzdü! Kaybı daha fazla
Süper Lig'de bu sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, lige hızlı bir giriş yapsa da son dönemde yaşadığı puan kayıplarıyla liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Son olarak ligin 15. haftasında Trabzonspor'a mağlup olan sarı lacivertli takım için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Geçen sezon teknik direktör Vitor Pereira'nın ipini çeken ve fazlasıyla tartışılan üçlü sistemde, bu yıl vatandaşı Jorge Jesus'un da ısrarcı olması, şampiyonluk yolunda çok önemli 8 puanın kaybedilmesine neden oldu.
Portekizli çalıştırıcı, Benfica'daki son döneminde bu sistemi kullansa da üçlü formasyon, sarı-lacivertli takımda kötü sonuçlar doğurdu.