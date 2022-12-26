FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'yı yakan sistem Jorge Jesus'u da üzdü! Kaybı daha fazla

Süper Lig'de bu sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, lige hızlı bir giriş yapsa da son dönemde yaşadığı puan kayıplarıyla liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Son olarak ligin 15. haftasında Trabzonspor'a mağlup olan sarı lacivertli takım için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.12.2022- 06:40