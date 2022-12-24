Süper Lig'in 15. haftasından Fenerbahçe, dev derbide Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmadan sonra sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERT HAKAN YANDAŞ'IN SÖZLERİ:

İkinci yarıda, her Trabzonspor maçında olduğu gibi 10 kişi kaldık. Beklediğimiz bir şeydi, 10 kişi nasıl oynanır diye de çalışmıştık.

Güvenlik görevlisinin işi beni korumak, bana saldırıyor gol sonrasında. Geçen sene son maç aynı şeyler. Tepki çekmeyelim, efendi gibi duralım diyoruz. Adam beni korumakla görevli, golden sonra bana hareket yapıyor.

Güvenlik görevlisi geldi, saldırdı. Polis görevlisi geldi, olay sakinken geldi, saldırdı. Biz de bu vatanın evladıyız. Futbol oynuyoruz. Bir sakin olun. Başka bir şey yapmıyoruz. Herkes işini yapsın.