Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de forma şansı vermediği Mergim Berisha transfer döneminin son günlerinde Almanya'nın yolunu tutmuştu.
Fenerbahçe'de Mergim Berisha paylaşılamıyor!
Fenerbahçe'de sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Mergim Berisha Almanya'da göz doldurdu. Berisha için, yeni bir takım daha devreye girdi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Augsburg'a 4 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralanan yetenekli oyuncu Alman devinde bulduğu forma şansını iyi kullanarak 10 maçta 3 gol 4 asist'e direkt katkıda bulunmuştu.
MERGİM BERISHA YA BİR TALİP DAHA
Augsburg sezon sonunda opsiyonu kullanarak kadrosuna katmak istediği Mergim Berisha'ya sondakika'da bir yeni talip daha çıktı.