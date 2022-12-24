UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen ancak UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertlilerin olduğu grubu son sırada tamamlayan Dinamo Kiev'de Mircea Lucescu bir röportaj verdi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mircea Lucescu'dan flaş itiraf! "Teklif..."
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de görev alan Mircea Lucescu, Fenerbahçe'ye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Rumen hocanın sözleri... | FB SPOR HABERLERİ
Dünyaca ünlü teknik direktör yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
İtalyan basınının sorularını cevaplayan Mircea Lucescu, Ukrayna'da şu anda nasıl yaşadıklarına dair gelen soruya şu cevabı verdi: