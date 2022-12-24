Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Katar'daki Dünya Kupası'nda attığı 2 gol ve 1 asistle yeniden adından söz ettirdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Aboubakar'a sürpriz telefon! Görüşmede dikkat çeken detay
Adı Fenerbahçe ile anılan Vincent Aboubakar konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol ekibi, Kamerunlu forvet için Al Nassr ile temasa geçti. İşte transferdeki son detaylar...| FB SPOR HABERLERİ
Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Katar'daki Dünya Kupası'nda attığı 2 gol ve 1 asistle yeniden adından söz ettirdi.
Suudi ekibi Al-Nassr'da mutsuz olan futbolcu yeniden kariyerine bir Avrupa takımında devam etmek istiyor.
VALLECANO TAKİPTE
Takvim'in haberine göre İspanya'dan Rayo Vallecano, tıpkı Fenerbahçe gibi Aboubakar'ı kadrosuna katmak isteyen kulüplerden biri durumunda.