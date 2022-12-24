Süper Lig'in ilk bölümünü lider tamamlayan Fenerbahçe, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından bu akşam Trabzonspor'a konuk olacak...
FENERBAHÇE HABERİ: İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor maçındaki planı!
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 15. haftasında kritik maçta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Kanarya bu mücadeleyi kazanıp, liderliğine devam etmek istiyor. Bordo-mavili ekip ise kazanıp, aradaki puan farkını kapatma peşinde. Mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un planı belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)
Süper Lig'in ilk bölümünü lider tamamlayan Fenerbahçe, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından bu akşam Trabzonspor'a konuk olacak...
Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 3-1 yenerek son 16'ya adını yazdıran sarı-lacivertliler, lige de 3 puanla start vermeyi hedefliyor....
Galip gelmesi halinde liderliğini koruyacak olan Kanarya, Trabzonspor ile arasındaki puan farkını da 9'a yükseltecek...