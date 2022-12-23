Kamerunlu golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo transferi için anlaşma zemini yakalaması, Fenerbahçe'yi umutlandırdı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cristiano Ronaldo 'Evet' dedi! Kanarya'ya Aboubakar müjdesi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerde gündemdeki isim ise Vincent Aboubakar. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo cephesinde yaşanan gelişmeyle birlikte Kanarya'ya Kamerunlu futbolcudan iyi haber geldi. İşte detaylar...
Al-Nassr'ın yıldızı Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedeflerinden biriydi.
Ronaldo'nun gelmesiyle birlikte kulübü, Kamerunlu golcünün ayrılığına onay vermeye hazırlanıyor.