Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya 2 genç yetenek birden! Devre arasında...
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertli ekip son yıllarda genç oyuncuları kadrosuna katıp onları parlatarak önemli bedellerle Avrupa kulüplerine satmayı başardı. Bu projesini sürdüren yönetim, devre arasında 2 önemli hamle yapmayı planlıyor. İşte o isimler ve transfer gelişmelerine dair ayrıntılar...
Sarı lacivertli ekip son yıllarda genç oyuncuları kadrosuna katıp onları parlatarak önemli bedellerle Avrupa kulüplerine satmayı başardı.
Bu projesini sürdüren yönetim, devre arasında 2 önemli hamle yapmayı planlıyor.